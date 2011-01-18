Газета «Левый берег» закрылась

Институт Горшенина, управляющий партнер проекта «Левый берег», и редакция газеты «Левый берег» объявляют о прекращении издания печатной версии газеты.

Об этом говорится в официальном сообщении Института Горшенина и редакции газеты «Левый берег».

«С ноября 2010 года группа инвесторов газеты «Левый берег» прекратила финансирование издания. Хотим подчеркнуть, что редакция газеты не подвергалась никаким формам давления со стороны действующей власти. В то же время, мы не владеем информацией, было ли подобное давление на бизнес-структуры, принадлежащие инвесторам издания», - сказано в заявлении.

«Проект «Левый берег» всегда не нравился властьимущим. Юлия ТИМОШЕНКО в бытность руководителем Кабинета министров называла нас «антиправительственным изданием». А публичные пикировки премьер-министра Николая АЗАРОВА с нашими журналистами стали неотъемлемой частью встреч действующего главы правительства с прессой. Украинским политикам – вне зависимости от их политического окраса – не нравилась аргументированная критика и разоблачительные материалы о злоупотреблениях людей, наделенных властью», - заявляют в редакции.

«При этом, «Левый берег» никогда не был рупором тех или иных политических сил. Мы давали возможность высказаться как представителям власти, так и лидерам оппозиции. «Левый берег» стал той площадкой, которая объединила на своих страницах лучших журналистов, публицистов и аналитиков Украины, – Виталия ПОРТНИКОВА и Алексея МУСТАФИНА, Романа ЧАЙКУ и Вячеслава ПИХОВШЕКА, Сергея ЗГУРЦА, Татьяну ЧОРНОВИЛ, Анатолия БОРСЮКА, Сергея РУДЕНКО, Александра КИРША, Артема ШЕВЧЕНКО, Александра ДУБИНСКОГО, Матвея ГАНАПОЛЬСКОГО, Андрея ОКАРУ, Егора ЧЕЧЕРИНДУ и многих других», - отмечается в сообщении.

«Творческий коллектив редакции «Левый берег» продолжает свою работу в рамках интернет-проекта Института Горшенина «Lb.ua». Мы искренне надеемся, что сумеем не только сохранить все то лучшее, что было в печатной версии «Левого берега», но и вывести «Lb.ua» на качественно новый уровень развития», - говорится в официальном сообщении Института Горшенина и редакции газеты «Левый берег».