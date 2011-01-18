ГлавКРУ заявляет, что Тимошенко побила все рекорды

Сумма обнаруженных потерь финансовых и материальных ресурсов за время функционирования правительства Тимошенко достигла рекордного за все годы работы ГлавКРУ уровня и исчисляется десятками миллиардов гривен.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр Андреев.

Руководитель ГлавКРУ напомнил, что аудит состояния национальной экономики был начат в марте 2010 года по поручению Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова с целью оценки законности и эффективности использования государственных ресурсов за период 2008 – начало 2010 гг.

По словам Андреева, существенные финансовые нарушения, злоупотребления с государственными ресурсами и факты, которые свидетельствуют о коррупции в сфере использования государственных финансов и других активов, установлены практически во всех сферах экономики государства.

В ходе пресс-конференции руководителем ГлавКРУ был приведен целый ряд фактов, которые свидетельствуют о суммах убытков, нанесенных государственному бюджету Украины.

В частности, в результате «ручного» управления правительством Тимошенко средствами госбюджета дополнительная нагрузка на бюджет 2010 года превысила 5 млрд грн. А за 2009 год государственный долг Украины вырос на 96,3 млрд грн и на 1 января 2010 года составлял 227 млрд грн, что на 33,9 млрд грн превышает предельный размер государственного долга, установленный Законом о Госбюджете на 2009 год.

Значительные нарушения, допущенные во время выполнения мероприятий по борьбе с угрозой пандемии «свиного гриппа», привели к потерям бюджетных средств на сотни миллионов гривен.

Кроме того, аудитом установлено, что под видом бесплатной выдачи гражданам актов права собственности на землю прежнее правительство Тимошенко развернуло масштабную предвыборную кампанию, которая стоила государственному бюджету несколько миллионов гривен.

Как сообщается в пресс-релизе ГлавВКРУ, доказан также целый ряд незаконных действий прежнего правительства во время управления стратегическими запасами государства. Самым показательным является пример с ООО "Бабусины рецепты", которое хранило материальные ценности государственного резерва, но прекратило свою деятельность сразу по получении от Госкомрезерва средств на сумму 458 млн. грн.