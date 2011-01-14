Яворивский говорит, что БЮТ раздобыл письмо, которое не разглашает Литвин
С выводами ОБСЕ о проекте про языки
ОБСЕ рекомендует украинской власти воздержаться от рассмотрения законопроекта о языках в его нынешнем виде и выражает надежду, что его оценка и рекомендации будут учтены Верховной Радой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции «БЮТ-Батьківщина» Владимир ЯВОРИВСКИЙ сегодня на брифинге.
По его словам, в адрес руководства парламента поступило письмо от ОБСЕ с заключением относительно закона о языках.
«Почему-то Владимир ЛИТВИН не разглашает этого письма. Но нам удалось раздобыть его через посольства", - сообщил депутат.
По словам В.ЯВОРИВСКОГО, в заключениях ОБСЕ указывается, что законопроект почти исключительно сосредоточивается на защите и продвижении русского языка и не предусматривает надлежащей защиты языков менее численных национальных меньшинств. Также, по мнению ОБСЕ, данный законопроект может иметь потенциальное негативное влияние на позицию и использование государственного языка.
«Таким образом, антиукраинскому котлу шовинизма в Украине нанесен серьезный удар со стороны одного из наивысших европейских институтов», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.
Он также добавил, что это является реальной поддержкой со стороны Европы “нашего национального духа, украинского языка».
Как сообщалось, законопроект "О языках", по поводу которого в Украине прошли акции протеста общественности, внесли в прошлом году на рассмотрение ВР народные депутаты Александр ЕФРЕМОВ (Партия регионов), Петр СИМОНЕНКО (КПУ) и Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (Блок Литвина).
Институт политических и этнонациональных исследований имени Кураса Национальной академии наук Украины негативно оценил этот проект закона.
Ранее негативную оценку законопроекту ЕФРЕМОВА-СИМОНЕНКО-ГРИНЕВЦКОГО дали научный совет Национального университета «Киево-Могилянская академия», Институт украинского языка НАНУ и Институт языкознания имени Потебни.