Регионал признал, что погорячился, вырывая фотоаппарат у журналиста

Депутат от Партии регионов Алексей Журавко признает, что погорячился во время общения с журналистом.

"Я никогда не нападал (на журналистов) и не собираюсь делать этого впредь", - цитирует политика его пресс-служба.

При этом он отметил, что поведение сотрудников СМИ было "некорректным и провоцирующим" – "фотоаппарат с функцией видеосъемки буквально ткнули депутату в лицо".

Журавко также сообщил, что, будучи инвалидом І группы, достаточно болезненно относится к попыткам сфотографировать его в определенных ракурсах.

"Я не спекулирую этим обстоятельством, но просил бы относиться с пониманием к моей позиции", - заявил он.

Как известно, в четверг Журавко накинулся на журналиста"Украинской правды" и пытался выхватить у него фотокамеру.

В то же время, в сообщении пресс-службы Журавко ничего не сказано по существу по вопросам журналиста по поводу использования запрещенных сирен и мигалок на автомобиле депутата.

Украинская правда