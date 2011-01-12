Тигипко объяснил, что урезать максимальные пенсии закон не велит

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО разъяснил, что ограничение максимального размера пенсии 12 прожиточными минимумами будет касаться только тех пенсионеров, которые выйдут на пенсию после введения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Тем, кто на сегодня уже оформил пенсию, ограничивать ее не будут, поскольку украинским законодательством предусмотрено, что сокращать социальные гарантии нельзя.

«Мы возобновляем социальную справедливость и максимальный размер пенсий, который мы предусматриваем, будет ограничен 12 прожиточными минимумами. На сегодня такая пенсия будет составлять около 8 800 грн.», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года на сайте Верховной Рады Украины был обнародован проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины.