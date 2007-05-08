Состояние пациента Януковича - хорошее

Премьер-министр Украины Виктор Янукович находится в Барселоне (Испания) для проведения консультаций с врачами и возможного лечения в связи с серьезным обострением и усилением боли в колене.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь руководителя правительства Денис ИВАНЕСКО.

Он отметил, что последние несколько лет В.ЯНУКОВИЧ наблюдается врачами в связи с посттравматическим артрозом коленного сустава. По его словам, травма была получена во время занятий спортом.

Д.ИВАНЕСКО подчеркнул, что, по словам доверенного врача В.ЯНУКОВИЧА, общее состояние его пациента хорошее.

Социалист Иван Бокий заявляет, что сегодня премьеру сделают две операции на колене.