Бокий: сегодня Януковичу сделают две операции

Премьер-министру Украины Виктору Януковичу сегодня в Барселоне (Испания) сделают две операции на колене. Об этом РБК-Украинасообщил народный депутат от Социалистической партии Украины Иван Бокий.

Напомним, сегодня утром В.Янукович отбыл в Барселону для проведения консультаций с врачами и возможного лечения в связи с серьезным обострением и усилением боли в колене.