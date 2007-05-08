Бокий: сегодня Януковичу сделают две операции
11:22, 08 мая 2007Политика
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Премьер находится в Испании
Премьер-министру Украины Виктору Януковичу сегодня в Барселоне (Испания) сделают две операции на колене. Об этом РБК-Украинасообщил народный депутат от Социалистической партии Украины Иван Бокий.
Напомним, сегодня утром В.Янукович отбыл в Барселону для проведения консультаций с врачами и возможного лечения в связи с серьезным обострением и усилением боли в колене.
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