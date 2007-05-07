Ющенко высоко оценивает рабочую группу по подготовке досрочных выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высоко оценивает деятельность рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По словам главы государства, за два дня работы группы формальным результатом является «малый» пакет, который регулирует определение даты выборов, «императивный мандат, реестр избирателей плюс вопрос изменений и дополнений в бюджет. И еще ряд позиций».

Президент отметил, что в настоящее время идет окончательное формирование этих правовых норм на уровне проектов законов.

По словам В.ЮЩЕНКО, во время встречи с премьер-министром состоялась дискуссия об организации группы для работы над изменениями к Конституции. «Есть довольно глубокое общее виденье, что этот процесс должен быть политически организован ключевыми политическими силами, общественными силами, власть должна быть представлена со стороны Верховной Рады, правительства и Президента», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 5 мая рабочая группа по подготовке до досрочных выборов начала нарабатывать юридически-правовой механизм проведения досрочных выборов.

Планировалось, что сегодня группа завершит свою работу и передаст предложения главе государства и главе правительства.