Адвокат: Данилишин не давал показаний против дочери Тимошенко

Бывший министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН не свидетельствовал против дочери экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщила чешский адвокат экс-министра Марина МАХИТКОВА в интервью Радио "Свобода".

Как известно, журналист Вячеслав ПИХОВШЕК заявил 31 декабря в эфире "5-го канала", ссылаясь на показания Б.ДАНИЛИШИНА, что строительство терминала "D" в Борисполе связано с Евгенией ТИМОШЕНКО-КАРР.

"Если украинская пресса обнародовала такие данные, то пусть наведет источники, откуда получает такую информацию, потому что она неправдива. Господин ДАНИЛИШИН по этому поводу никоим образом публично не выражался и нет такой возможности, поскольку он находится в тюрьме в Чешской Республике", - отметила адвокат экс-министра.

М.МАХИТКОВА уточнила, что никто с украинских официальных лиц с Б.ДАНИЛИШИНЫМ не общается.

"С тех пор как он попросил в Чехии политического убежища, к нему не имеют доступа и работники посольства. Он общается лишь со мной, или по телефону со своими родными", - прибавила адвокат.