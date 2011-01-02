В Киеве «Свобода» провела марш в честь Бандеры

В Киеве 1 января столичная городская организация Всеукраинского объединения "Свобода" провела факельное шествие в честь 102-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Свободы", марш, в котором приняли участие около 2 тысяч человек, начался возле памятника Тарасу Шевченко в парке Шевченко. Участники акции колонной прошли по центральным улицам города к Майдану Незалежности, где состоялся праздничный митинг. Выступая на нем, заместитель председателя ВО «Свобода» Андрей МОХНИК сказал: «Украинская нация - и мертвые, и живые, и нерожденные – вечна. И наша украинская победа неизбежна. Потому что у нас были такие славные предшественники, как С.Бандера, как Иван Мазепа... Имя С.Бандеры дает нам веру и силы, чтобы бороться за то, чтобы быть серьезными игроками на геополитическом поле".

По словам А.МОХНИКА, "сегодня наш долг - бороться за украинское самостоятельное соборное государство – Украину, за которую боролся и положил свою жизнь С.Бандера, за которую боролись сотни тысяч бандеровцев, за которую сегодня стоим мы".