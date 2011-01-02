Азаров дал несколько миллионов, чтобы Тимошенко получила еще одно дело?

Кабмин выделил 3,5 миллиона гривен из Стабфонда бюджета на оплату МЧС иска против британской компании "Legal Business Consultants Ltd".

Правительство уполномочило заместителя министра Андрея Бондаренко на подписание договора с международными экспертами о предоставление юридических услуг в деле.

МЧС 12 октября подало иск в британский Высокий суд правосудия против британской компании Legal Business Consultants Ltd., обвиняя ее в участии в международной коррупционной схеме по закупке министерством изношенных машин по завышенным ценам.

Как отмечалось в сообщении юридической компании Akin Gump Strauss Hauer and Feld, которую наняло украинское правительство, Legal Business Consultants и прочие участники схемы имели отношения собственности и прочие связи с бывшими представителями украинского правительства.

В соответствии с данными МЧС, правительством Тимошенко было закуплено 27 медицинских автомобилей по завышенной цене.

Как заявил в октябре руководитель КРУ Андреев, автомобили, которые были приобретены МНС по завышенным ценам, до этого уже несколько лет использовались Украине.

Украинская правда