Азаров дал несколько миллионов, чтобы Тимошенко получила еще одно дело?
МЧС будет судиться с британцами
Кабмин выделил 3,5 миллиона гривен из Стабфонда бюджета на оплату МЧС иска против британской компании "Legal Business Consultants Ltd".
Правительство уполномочило заместителя министра Андрея Бондаренко на подписание договора с международными экспертами о предоставление юридических услуг в деле.
МЧС 12 октября подало иск в британский Высокий суд правосудия против британской компании Legal Business Consultants Ltd., обвиняя ее в участии в международной коррупционной схеме по закупке министерством изношенных машин по завышенным ценам.
Как отмечалось в сообщении юридической компании Akin Gump Strauss Hauer and Feld, которую наняло украинское правительство, Legal Business Consultants и прочие участники схемы имели отношения собственности и прочие связи с бывшими представителями украинского правительства.
В соответствии с данными МЧС, правительством Тимошенко было закуплено 27 медицинских автомобилей по завышенной цене.
Как заявил в октябре руководитель КРУ Андреев, автомобили, которые были приобретены МНС по завышенным ценам, до этого уже несколько лет использовались Украине.