Двух нардепов не пустили в СИЗО к Луценко

Следователь не дал разрешения народным депутатам Украины Олесю ДОНИЮ и Юрию ГРЫМЧАКУ посетить сегодня экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в Лукьяновском СИЗО, где он содержится.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Как отметили в пресс-службе, депутаты обратились заранее с соответствующим письмом к следователю, на что он дал им ответ, что решение по обращению депутаты получат в письменном виде. Но сегодня, когда О.ДОНИЙ и Ю.ГРЫМЧАК пришли в Лукьяновский СИЗО, их туда не допустили, мотивировав отсутствием разрешения от следователя.

Учитывая эти обстоятельства, депутаты встретились с руководителем следственного изолятора, с которым обсудили условия содержания Ю.ЛУЦЕНКО и условия предоставления ему передачи.

Кроме того, учитывая сложившиеся обстоятельства, народные депутаты приняли решение обратиться к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, чтобы тот разрешил им встречу с Ю.ЛУЦЕНКО.