Луценко посадили в камеру для осужденных пожизненно

В среду в рамках уголовного дела, по которому задерживали Юрия Луценко (то есть о слежке за водителем Сацюка), в его присутствии в Главследуправлении ГПУ были проведены следственные действия. Об этом сообщил адвокат Луценко Игорь Фомин. «Я получил постановления о возбуждении уголовного дела, задержании Луценко, а также предъявлении ему обвинения, — говорит адвокат. — Постановления мы будем обжаловать, так как считаем их незаконными». По словам Фомина, вчера у него не было возможности пообщаться с Луценко тет-а-тет, так как экс-главу МВД охраняют по усиленному варианту: «Из СИЗО в прокуратуру и назад его сопровождали четверо сотрудников милиции, наручниками он пристегнут к руке одного из них...».

Как стало известно «Сегодня» из собственных источников, Юрий Луценко находится в СИЗО №13 на Лукьяновке на участке для тех, кто получил пожизненный приговор и ждет решения кассационной инстанции. Этот участок (или пост) находится на одном из верхних этажей старого, «екатерининского» корпуса, здесь особый режим охраны и наблюдения. Есть видеокамеры, которые фиксируют все на посту. Тут исключены нежелательные контакты и любые опасности для узников. Сокамерников у экс-министра не 40—50, как во многих камерах Лукьяновки, а лишь двое: экс-прокурор из Макеевки Лаврищев и бывший майор милиции Бурмака, служивший инспектором по особым поручениям инспекции по личному составу киевского милицейского главка. В камере есть телевизор, спят не на кроватях, а на металлических полках и матрасах (койки с сеткой не ставят, потому что зэки могут сделать из них оружие). По словам Нины Карпачевой, камера нормально освещена, воздух свежий, но в изоляторе СБУ Юрию Витальевичу понравилось больше, — он намерен добиваться перевода туда.