Азаров: я вовсе не кровожадный, но порядок в стране должен быть

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не комментирует действия правоохранительных органов в отношении оппозиционных лидеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Я бы не хотел комментировать действия Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел. Это первое. Второе - надо вспомнить, когда Виктора Федоровича (ЯНУКОВИЧА) приглашали в Генеральную прокуратуру, и не один раз. Я хорошо помню, как он приходил в Генеральную прокуратуру под камеры. Время расставит все на свои места. Кроме Бориса КОЛЕСНИКОВА покойный Евгений Кушнарев провел там определенное время», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, действия любого правительства должны опираться на закон. В частности, он привел пример, когда в 2004 году правительство выплатило спортсменам, победившим на летних Олимпийских играх в Греции, повышенные премии. «И нам это вменялось в вину. Возбуждено уголовное дело. Я сейчас не хочу комментировать и вникать в уголовные дела. Просто то, что проходит иногда через меня, когда я разбирался с системой Госрезерва и принял его пустым», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, нельзя допускать того, чтобы оставить государственный резерв без запасов продовольствия и топлива. «Когда я разбирался, я был просто поражен: как же можно было платить за сахар, а сахар не завозить? Я вовсе не кровожадный, но элементарный порядок в стране должен быть. И поэтому я своим министрам всегда говорю, что, друзья мои, мы не вечные. Ты должен уйти и спать спокойно», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.