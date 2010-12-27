Луценко за решеткой заставят читать дело на него?

Решение следователя Генеральной прокуратуры задержать экс-министра внутренней дел Юрия ЛУЦЕНКО является юридически правильной дисциплинарной мерой с целью принуждения обвиняемого не затягивать следствие, а ознакомиться с материалами уголовного дела.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от Партии регионов, член Высшего совета юстиции Валерий БОНДЫК.

Он напомнил, что в свое время сам занимался и расследованием уголовных дел, и адвокатской практикой и отметил, что в соответствии с украинским законодательством только следователь как процессуально независимое лицо отвечает за сроки рассмотрения дел, за мотивированность и правильность выдвинутого обвинения.

“Поэтому комментировать действия следователя – это вообще неблагодарная вещь. И я не могу комментировать, почему он избрал санкцию на задержание. Но здесь нет никакой политической подоплеки. Потому что следователь отвечает за соблюдение сроков расследования дела, чтобы оно было завершено и ушло в суд. Но обвиняемый не знакомится с материалами, затягивает - есть такая адвокатская хитрость...”, - сказал В.БОНДЫК.

При этом он отметил, что в данном случае срок ознакомления с материалами дела не засчитывается в срок задержания, ведь Ю.ЛУЦЕНКО не находился под стражей.

Народный депутат также высказал мнение, что здесь имеет место юридическая коллизия. “ЛУЦЕНКО на свободе, и он абсолютно не заинтересован знакомиться... Поэтому, я думаю, следователь принял правильное решение относительно избрания такой дисциплинарной меры, как задержание для обеспечения ознакомления с делом”, - сказал В.БОНДЫК.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Генпрокуратуре заявляли, что не исключают ареста Ю.ЛУЦЕНКО, если он будет препятствовать передаче в суд материалов по возбужденному в отношении него уголовному делу.

В ГПУ отмечали, что Ю.ЛУЦЕНКО ни разу не прибыл к следователю для ознакомления с материалами дела. По мнению Генпрокуратуры, такое поведение обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО свидетельствует о преднамеренном затягивании им сроков по уголовному делу и делает невозможным направление его в суд.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО опроверг сообщение Генеральной прокуратуры о его отказе знакомиться с материалами уголовного дела у следователя.

26 декабря Ю.ЛУЦЕНКО задержали сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа» возле его дома на улице Старонаводницкой в Киеве.

Экс-министр находится в следственном изоляторе СБУ, в Аскольдовом переулке.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в завладении, за предварительному сговору с его водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тыс. грн. и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более 130 тыс. грн.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО ранее заявлял, что его пытаются "привязать" к делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО.