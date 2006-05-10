В УНИАН состоится презентация первого выпуска «УНИАН-право» - совместного проекта УНИАН и адвокатской фирмы «Пукшин и партнеры». Во время пресс-конференции состоится анкетирование самых примечательных юридических событий 2006 года. «УНИАН-Право» будет пропагандировать среди населения, руководителей и специалистов, работников СМИ правовые знания, популяризировать идеи и нормф правового общества в украинских печатных и электронных средствах массовой информации. Это поможет предотвратить нарастание правового нигилизма в обществе в целом, продемонстрирует журналистам, а через их публикации в СМИ и всему населению конкретные позитивные возможности демократического правового общества, и, в конечном итоге, будет приближать украинское общество к мировым стандартам демократии, гражданского общества и верховенства права. В работе примут участие - управляющий партнер адвокатской фирмы «Пукшин и партнеры» Игорь Пукшин, партнер Руслан Кирилюк, главный редактор УНИАН Александр Харченко, заместитель генерального директора УНИАН Валерий Нечипоренко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 279-35-23. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.