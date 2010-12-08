Тимошенко заявляет, что в проекте бюджета - сплошная коррупция

Фракция «БЮТ-Батьківщина» детально изучит проект государственного бюджета на 2011 год, и будет подавать к нему свои предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодняшняя презентация Кабинетом министров проекта госбюджета-2011 подтвердила, что «системная коррупция стала государственной идеологией нынешней власти». «Это не государственный бюджет, а сплошная коррупция», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что оппозиционное правительство изучит каждую статью проекта госбюджета, и предоставит свои профессиональные предложения.