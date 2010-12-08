Тимошенко заявляет, что в проекте бюджета - сплошная коррупция
15:21, 08 декабря 2010Политика
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Фракция представит предложения
Фракция «БЮТ-Батьківщина» детально изучит проект государственного бюджета на 2011 год, и будет подавать к нему свои предложения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО.
По ее словам, сегодняшняя презентация Кабинетом министров проекта госбюджета-2011 подтвердила, что «системная коррупция стала государственной идеологией нынешней власти». «Это не государственный бюджет, а сплошная коррупция», - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что оппозиционное правительство изучит каждую статью проекта госбюджета, и предоставит свои профессиональные предложения.
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