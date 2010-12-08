«Свобода»: суд за 2 минуты оправдал Януковича в деле о Голодоморе

Апелляционный суд города Киева отказал Владимиру ВОЛОСЮКУ в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда столицы относительно отрицания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Голодомора как геноцида украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", такое решение было принято сегодня.

"Во время заседания суд практически не давал возможности Владимиру ВОЛОСЮКУ давать объяснения по делу, заявлять ходатайства и аргументировать свою позицию, а судебные дебаты вообще ограничил 2 минутами. Лишь после замечания представителя истца, заместителя председателя Всеукраинского объединения "Свобода" Андрея МОХНИКА о том, что суд лишил истца и его представителей права подавать ходатайство и после неоднократных настояний, суд "сжалился" и предоставил возможность ВОЛОСЮКУ и его представителям зачитать свои ходатайства, которые практически не удовлетворил", - заявили в ВО "Свобода".

Представители “Свободы” также обращают внимание на то, что во время судебного заседания каждый судья из коллегии, особенно председательствующая, "постоянно подгоняли истца и его представителей, перебивали, существенно ограничивали выступления во времени, в сущности, лишая сторону истца гарантированных процессуальных прав, и в конечном итоге объявили решение об оправдании ЯНУКОВИЧА, которое коллегия судей принимала в совещательной комнате в течение двух минут".

"Показательным является и то, что принятие решения длилось меньше двух минут. Судьи так спешили, что даже не скрывали, что решение принято и написано не в совещательной комнате, а на улице Банковой. В Украине существует полностью обанкротившаяся судебная система, которая обслуживает украинофобскую власть. Оправдание ЯНУКОВИЧА по делу об отрицании Голодомора как геноцида идет в одном ряду с наступлением украинофобского режима на Институт национальной памяти, переписыванием табачниками учебников на московский лад, унижением украинской нации и лишением ее памяти. Однако они должны помнить, что рано или поздно за украинофобию прийдеться отвечать", – заявил по итогам судебного рассмотрения представитель истца, заместитель председателя Всеукраинского объединения "Свобода" А.МОХНИК.