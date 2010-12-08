В партии Ющенко требуют передать в суд дело об отравлении

Дело об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО следует передавать в суд.

Такое мнение выразил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью газете «Financial Times», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Правовая система Украины должна не медлить, а передавать дело в суд. Даже если не хватает чьих-то показаний – то судья будет принимать решение, но факт отравления должен быть установлен судом и раз и навсегда снять любые политические сомнения» - подчеркнул он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО считает непонятным, почему была заменена следственная группа по делу. «Есть вопрос к руководству ГПУ – почему была заменена следственная группа? Та следственная группа, которая работала, – в ней были очень жесткие следователи, они работали с нами очень жестко – предписаниями, указаниями. И СБУ, и милиция сделали для них очень много оперативной работы, изучили людей, тысячи мельчайших информаций о причастности-непричастности», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Время формулировать обвинительный заключение по делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО», - отметил председатель политсовета партии «Наша Украина», уточнив, что если не хватает чьих-то показаний, следует направлять соответствующие запросы. «Пусть пойдет хотя бы один формальный запрос – просьба о правовой помощи или о допросе свидетеля. Даже если эти люди отказываются или получили, например, российское гражданство - что мешает следственному комитету России их допросить и эти материалы приобщить к материалам следствия и передать дело в суд?», - добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Кроме того, по мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в суде должны определить, кто главные подозреваемые и причастные к отравлению. «Еще один вопрос – где эти люди. Если они есть на заседании, они сразу должны отвечать перед судом, получать приговор, если их нет – их надо искать, пока не найдут. Если не хватает юрисдикции украинского суда – есть международные суды», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».