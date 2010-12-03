ВР не захотела беспокоить Януковича своими совместителями

Верховная Рада Украины не поддержала запрос народных депутатов Андрея ПАРУБИЯ, Николая КУЛЬЧИНСКОГО (фракция НУ-НС) к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно нарушения отдельными народными депутатами VI созыва требований Конституции и законов о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный запрос проголосовал лишь 81 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Аналогичный запрос направлен генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН еще 18 октября заявлял, что все совместители написали заявления о сложении депутатских полномочий.

1 декабря фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ требовали рассмотреть вопрос о лишении совместителей депутатских полномочий.

В тот же день председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО заверил, что все совместители сложат свои депутатские полномочия.

На сегодняшний день в парламенте 10 депутатов-совместителей.