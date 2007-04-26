Богатырева ждет Януковича, чтобы ответить ”агрессивному” Ющенко

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что обнародование Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа о переносе даты досрочных выборов в Верховную Раду еще больше углубило и обострило конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после встречи членов постоянной делегации ВР в Парламентской Ассамблее Совета Европы с Генсеком ПАСЕ Терри ДЭВИСОМ.

Она отметила, что во время встречи обсуждался второй указ Президента о досрочных выборах.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что появление указа стало неожиданностью для коалиции. По ее словам, указ Президента Украины фактически не содержит ничего нового, кроме ссылки на 90 ст. Конституции.

По мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, появление второго указа обусловлено тем, что Президент и оппозиция делают все возможное, чтобы не дать КСУ принять решение, касающееся указа главы государства от 2 апреля.

«Появление второго указа свидетельствует, что был четкий план, чтобы сделать невозможным принятие решения Конституционным Судом», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

При этом, по ее словам, вся эта деятельность Президента и оппозиции прикрывалась работой рабочей группы по выходу из политического кризиса.

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что появление второго указа внесло коррективы в работу коалиции.

По ее словам, по возвращении премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Председателя ВР Александра МОРОЗА в Киев коалиция проведет консультации для того, чтобы «найти свой вариант ответа на такое достаточно агрессивное поведение Президента».

Она также отметила, что коалиция подготовит обращение по этому поводу в КСУ.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент В.ЮЩЕНКО подписал указ, которым определил новую дату внеочередных выборов в Верховную Раду Украины – 24 июня 2007 года.