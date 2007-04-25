13 претендентов на место судьи Евросуда по правам человека от Украины (список)

К участию в конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины, который состоится завтра, 26 апреля, допущены 13 претендентов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как сообщил глава Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, срок подачи заявок на участие в конкурсе завершился 23 апреля. По итогам квалификационного отбора, участие в конкурсе примут следующие претенденты:

БУЩЕНКО Аркадий Петрович, адвокат Харьковской правозащитной группы;

ВОЙТЮК Ирина Анатолиевна, ректор Академии судей Украины;

ГОЛОВАТЫЙ Сергей Петрович, народный депутат Украины;

ДОДИНА Евгения Евгеньевна, доцент Одесской национальной юридической академии;

ЕВТУШЕНКО Елена Ивановна, судья Апелляционного суда г. Киева;

КУТАХ Дмитрий Александрович, адвокат, управляющий партнер „РГС – Российская адвокатская группа”;

МАРМАЗОВ Василий Евгеньевич, заместитель министра внутренних дел Украины;

МЕРЕЖКО Александр Александрович, профессор, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Университета экономики и права „КРОК” (г. Киев);

ПЕТРОВА Наталия Ивановна, заместитель руководителя проекта Агентства Международного Развития США „Украина: верховенство права”;

ТОЧИЛОВСКИЙ Владимир Николаевич, судебный обвинитель Международного Трибунала ООН;

ТУЛЯКОВ Вячеслав Алексеевич, проректор по международным связям Одесской национальной юридической академии;

ШЕВЧУК Станислав Владимирович, профессор кафедры публичного права юридического факультета Международного Соломонова Университета (г. Киев);

ЮДКОВСКАЯ Анна Юрьевна, юрист Европейского суда по правам человека.

По итогам конкурса будут отобраны три претендента, их направят на собеседование в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. После тайного голосования в ПАСЕ один из трех кандидатов займет вакантную должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины.

Избрание судьи происходит в связи с окончанием срока пребывания на этом посту судьи Европейского суда от Украины.

А.Лавринович также сообщил, что для повышения уровня представительства конкурсной Комиссии её состав дополнен еще одним членом - заместителем главы Секретариата Президента Украины Александром ЧАЛЫМ.

* * * Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 марта 2007 года "Об отборе кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека".

В состав комиссии входят министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ (глава Комиссии), заместитель министра юстиции Валерия ЛУТКОВСКАЯ (заместитель главы Комиссии), заместитель Министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА (по согласию), заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сюзанна СТАНИК (по согласию), судья Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины Василий ФИЛАТОВ (по согласию), председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, руководитель Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Виталий ШИБКО (по согласию), председатель подкомитета по вопросам прав человека Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений Геннадий УДОВЕНКО (по согласию), руководитель департамента по вопросам исполнения наказаний международной правозащитной организации «Международная лига защиты прав граждан» Александр ПТАШИНСКИЙ (по согласию), начальник информационно-аналитического отдела Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека министерства юстиции Украины Ирина КУШНИР (секретарь комиссии).