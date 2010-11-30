Наша Украина требует перевыборов мэра Могилев-Подольского

«Наша Украина» требует, чтобы Могилев-Подольская городская избирательная комиссия выполнила решение Киевского апелляционного административного суда, и отменила результаты выборов мэра и назначила новые.

Об этом заявил представитель «Нашей Украины», кандидат на должность городского головы Могилев-Подольского Винницкой области Михаил САВОЛЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, городская избирательная комиссия проигнорировала решение Киевского апелляционного административного суда об отмене результатов выборов мэра в Могилев-Подольском.

М.САВОЛЮК сообщил, что 26 ноября Могилев-Подольская городская избирательная комиссия на своем заседании решила не признавать решения Киевского апелляционного админсуда об отмене результатов выборов городского головы, потому что оно, по словам членов комиссии, «безосновательное и подлежит отмене».

Кроме того, отметил М.САВОЛЮК, заседание комиссии прошло с нарушением закона. «О заседании жалобщики – кандидаты на должность городского головы не были предварительно поставлены в известность. Кроме того, мы, узнав о заседании из своих источников, не смогли туда попасть - нас силой не впустили в зал», - сказал М.САВОЛЮК.

Также, по его словам, жалобщики до сих пор официально не поставлены в известность о решении городской избирательной комиссии, хотя, согласно закону, «решение избирательной комиссии выдается или посылается субъекту обращения, субъекту обжалования, заинтересованным лицам не позднее следующего дня со дня принятия решения, а в случае принятия решения накануне, в день голосования или на следующий день – безотлагательно».

«По состоянию на сегодняшний день копия решения избирательной комиссии от 26 ноября нам не была выдана и по почте не поступила. Во время личного обращения оказалось, что комиссия переехала по неизвестному адресу, а ее председатель Александр МАСЛЯНКО на звонки не отвечает», - отметил кандидат.

По его убеждению, такое решение комиссии обусловлено тем, что большинство ее членов - представители Партии регионов, от которой выдвигался на должность городского головы гражданин Молдовы Петр БРОВКО.

М.САВОЛЮК не исключает, что П.БРОВКО оказывал давление на председателя и членов избирательной комиссии для принятия незаконного решения.

В “Нашей Украине” напоминают, что по результатам предварительного подсчета голосов, на выборах Могилев-Подольского городского головы победил гражданин Молдовы П.БРОВКО.

Другие кандидаты на должность городского головы подали в Могилев-Подольскую городскую избирательной комиссию жалобы о противоправных действиях П.БРОВКО, и, не дождавшись рассмотрения, обратились в суд.

Уже 10 ноября Киевский апелляционный административный суд вынес постановление по делу, которым признал противоправным и отменил постановление № 20 от 4 ноября городской избирательной комиссии об утверждении протоколов по выборам мэра Могилев-Подольского.