Участники митинга на Банковой проголосовали за роспуск парламента

Участники акции протеста предпринимателей против нового Налогового кодекса намерены собрать 3 млн. подписей для проведения референдума о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на митинге возле Администрации Президента, где собралось около 2 тыс. протестующих.

Решение о сборе подписей, предложенное организаторами митинга, участники акции поддержали единогласно.

Они собираются в течение недели собрать это количество подписей и предоставить информацию в Центральную избирательную комиссию для объявления референдума о роспуске Верховной Рады.

Сейчас митингующие покидают улицу Банковую и направляются к Майдану Незалежности, где продолжается митинг против подписания нового Налогового кодекса.

Между тем на Майдане Незалежности, по данным милиции, сейчас находится еще около 2 тыс. участников акции.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Киеве, грубых нарушений правопорядка на данное время не зафиксировано.

В то же время участники акции продолжают блокировать движение по ул. Институтской возле Октябрьского дворца, а также на Крещатике в районе Майдана Незалежности.