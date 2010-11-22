Тимошенко выдвинула ультиматум Януковичу

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в случае отказа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заветировать Налоговый кодекс граждане Украины соберут 3 млн. подписей для начала референдума по отставке главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время митинга в Киеве на Майдане Незалежности.

“Наша с вами задача - если они подпишут Налоговый кодекс и Президент поставит свою подпись - нам нужно действовать, не теряя ни дня. И это значит, что в тот же день, как только Президент подпишет Налоговый кодекс, мы начнем собирать подписи за досрочные выборы Президента и Верховной Рады”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что для проведения референдума по народной инициативе необходимо собрать 3 млн. подписей, и заверила, что ее политическая команда окажет всю необходимую помощь в этом процессе. “Если организованно и четко начать этот процесс, то минимум полстраны поставит свои подписи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер “Батькивщины” не исключила, что власть сделает все, чтобы не обращать внимания на эти подписи, но если украинцы не останутся в стороне от этого процесса, то “они на своих должностях не смогут удержаться”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что последние заявления В.ЯНУКОВИЧА и премьер-министр Украины Николая АЗАРОВА свидетельствуют о том, что они не собираются идти на уступки предпринимателям.

Лидер “Батькивщины” отметила, что она и ее команда поддерживают требования предпринимателей относительно ветирования Налогового кодекса. “Мы требуем ультимативно наложения вето. И это не через неделю, и не через две, а немедленно”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.