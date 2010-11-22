Богатырева собирается в Польшу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА посетит Польшу с официальным визитом 23-24 ноября.

Как сообщили УНИАН в украинском Посольстве в Варшаве, секретарь СНБОУ прибудет в польскую столицу сегодня вечером, а официальная программа начнется с завтрашнего дня.

Р.БОГАТЫРЕВА в рамках визита проведет встречи с руководителем польского Бюро национальной безопасности (BBN) Станиславом КОЗЕЕМ, министром обороны Польши Богданом КЛИХОМ, главой МИД Радославом СИКОРСКИМ и Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ.

Собеседник агентства отметил, что секретарь СНБОУ обсудит с представителями польских властей результаты последних саммитов НАТО и сегодняшнего Украина-ЕС, а также результаты выборов в местные органы власти и сотрудничество в сфере безопасности.

Пресс-секретарь Бюро национальной безопасности Польши Иоанна КВАСНЕВСКАЯ-ВРУБЕЛЬ сообщила УНИАН, что завтрашняя встреча С.КОЗЕЯ с Р.БОГАТЫРЕВОЙ будет первой с момента назначения его главой BBN в апреле этого года.

Она отметила, что Р.БОГАТЫРЕВА в последний раз встречалась с руководителем BBN, которым на тот момент был Александр ЩИГЛО, в январе этого года на конференции по энергетической безопасности в Батуми (Грузия).

Пресс-секретарь отметила, что Р.БОГАТЫРЕВА и С.КОЗЕЙ по итогам переговоров планируют подписать совместное заявление.

Справка УНИАН. Назначенная главой СНБОУ в конце 2007 года Р.БОГАТЫРЕВА дважды посещала Польшу с визитом – в апреле 2008 и апреле 2009 года.