Налоговый кодекс еще даже Литвин не подписал

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пока не подписал и не передал на подпись главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятый парламентом Налоговый кодекс.

Этот документ, принятый 18 ноября, значится на сайте ВР как готовящийся к подписи спикером.

Справка УНИАН. 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

Кодекс вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине. Предприниматели выдвинули ультиматум – они будут инициировать проведение Всеукраинского референдума о недоверии Президенту и Верховной Раде, если В.ЯНУКОВИЧ не ветирует Налоговый кодекс.

Представители малого и среднего бизнеса обещают объявить бессрочную акцию протеста, если сегодня власти не прислушаются к их требованиям.