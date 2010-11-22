Милиция не пропустила в Киев 140 автобусов с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса из разных регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на Майдане Незалежности в Киеве организаторы акции протеста.

В то же время в ГАИ эту информацию пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, сейчас на Майдане Незалежности в Киеве собрались уже более трех тысяч предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе.

Предприниматели также планируют отправиться к Администрации Президента с призывом к Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на этот Налоговый кодекс.