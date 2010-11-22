Милиция не пропустила в Киев 140 автобусов с участниками акции протеста?
10:46, 22 ноября 2010Политика
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В ГАИ не комментируют
Милиция не пропустила в Киев 140 автобусов с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса из разных регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на Майдане Незалежности в Киеве организаторы акции протеста.
В то же время в ГАИ эту информацию пока не комментируют.
Как сообщал УНИАН, сейчас на Майдане Незалежности в Киеве собрались уже более трех тысяч предпринимателей, которые протестуют против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе.
Предприниматели также планируют отправиться к Администрации Президента с призывом к Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на этот Налоговый кодекс.
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