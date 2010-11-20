Лидеры ЕС будут говорить с Януковичем о реформах и важности свободных СМИ

Лидеры Европейского Союза на саммите с Украиной 22 ноября призовут Украину к проведению реформ для усиления демократии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

“Лидеры ЕС призовут Украину дать новый толчок реформистским усилиям, в частности, что касается консолидации прав человека, демократических принципов и верховенства права», - отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что, комментируя предстоящий саммит, Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ отметил, что саммит станет возможностью для него лично уже в четвертый раз за этот год встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Реформы в Украине и двусторонние отношения Украина-ЕС станут приоритетными на порядке дня. Мы поприветствуем позитивные шаги, предпринятые Украиной, в частности, в сфере экономики и энергетики. Мы ожидаем, что украинское руководство придаст импульс реформам в этих сферах, а также в сферах, касающихся уважения прав человека, верховенства права и демократических принципов», - цитирует слова Президента Европейского Совета пресс-служба Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, в свою очередь, отметил, что Украина является ключевым партнером для ЕС и важным региональным игроком. При этом, он выразил удовлетворение тем, что ЕС сможет предоставить Украине План действий по отмене безвизового режима, а также подписать с Украиной Протокол, дающий Киеву возможность участвовать в программах ЕС.

«Вот два конкретных примера продолжающейся приверженности ЕС Украине. Мы также подытожим прогресс в переговорах о соглашении об ассоциации Украина-ЕС, которые мы хотим завершить как можно быстрее. Мы подчеркнем необходимость углубления процесса реформ, в частности, в области верховенства права, а также бизнес- и инвестиционного климата», - цитирует пресс-служба Ж. БАРРОЗУ.

В сообщении также отмечается, что лидеры ЕС подчеркнут особую важность свободных СМИ.

Кроме того, стороны рассмотрят вопросы экономического и секторального сотрудничества, в частности, вопросы улучшения макроэкономической стабильности, борьбы с коррупцией, сотрудничество в энергетике, транспорте, сфере юстиции, свободы и безопасности.