Литвину события в ВР навеяли мысли о борделе

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает народным депутатам, которые не поддерживают изменения к Конституции относительно проведения парламентских выборов в октябре 2012 года, сложить полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

«Хорошую позицию избрали – мы в этой игре не участвуем, особенно, если точно знаем, что эту очень нужную для тебя работу сделают другие», - сказал он.

«Если такая принципиальная позиция, то давайте будем принципиальными до конца – напишите заявления, сложите полномочия, и будем доказывать людям, что мы протестуем против такого подхода», - добавил В.ЛИТВИН.

По словам спикера, ему «уже надоело слушать этот цинизм».

«Такое стремление демонстрировать праведность напоминает попытку представительницы борделя требовать любви от клиента», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в Основной Закон относительно проведения очередных выборов народных депутатов, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых, городских председателей.

Сегодня же Верховная Рада предварительно одобрила эти изменения к Конституции.

Законопроектом предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

При этом проектом закона установлено, что все органы власти будут избираться сроком на 5 лет.

Кроме того, предусмотрено, что Верховная Рада АР Крым, местные советы, а также председатели населенных пунктов избираются на пятилетний срок только на очередных выборах.

Окончательное решение относительно данного проекта закона Верховная Рада должна принять на следующей сессии, которая начнется в феврале 2011 года.

Перед голосованием председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция не собирается голосовать за принятие в первом чтении проекта закона о внесении изменений в Конституцию.

Однако документ поддержали 305 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, “за” проголосовали 179 депутатов от Партии регионов, 10 – от БЮТ, 41 – от НУ-НС, 26 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина и 29 внефракционных.