Азаров: как же Джон Смит вложит, если Наливайченко не вкладывает?

Налоговая реформа путем введения в действие Налогового кодекса позволит увеличить внутренние инвестиции в развитие экономики в 2011 году на более чем 20 млрд. грн. и в 2012-м – на 100 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с журналистами центральных телеканалов и информационных агентств.

«Налоговая реформа позволит использовать в экономике уже в следующем году дополнительно более 20 млрд. инвестиционных ресурсов на обновление и модернизацию нашей экономики. Это только по первому году. На 2012 год мы планируем, что эта сумма возрастет примерно до 100 млрд.», - сказал он.

Премьер отметил, что со временем бизнес почувствует выгоду и интерес вкладывать средства в модернизацию.

«Интерес появится тогда, когда бизнесу в первый раз будет предоставлено право не заплатить налог, а отправить его на расширение своего бизнеса и модернизацию. Это произойдет по итогам года. Поэтому первый год будет переходным – 2011-й, а в 2012 году мы рассчитываем, что значительный объем ресурсов вольется в нашу экономику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что 100 млрд. грн. – это очень большие средства, что позволит обеспечить сотни тысяч новых рабочих мест.

«Причем эти рабочие места не будут местами на рынке, а будут связаны с новыми технологиями, с инновационным характером развития нашей страны», - сказал премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что увеличение внутренних инвестиций станет дополнительным толчком для активизации иностранных инвесторов.

«Безусловно, как только бизнес зарубежный увидит, что и наш собственный бизнес начал вкладывать деньги в страну, – он потянется. Потому что сколько бы мы сейчас ни агитировали иностранцев вкладывать средства, они прежде всего смотрят на наших бизнесменов, как наши вкладывают. А почему же, интересно, наш какой-нибудь там Наливайченко не вкладывает деньги, почему он боится вкладывать? А как же Джон Смит вложит, если Наливайченко не вкладывает? А вот как только масса Наливайченко начнет вкладывать, тогда и смиты задумаются над тем, а вдруг и для меня будет выгодно вкладывать деньги в Украину», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что для получения существенного результата от Налогового кодекса необходимо пройти определенный адаптационный период.

«Требуется переходный период. Налоговый кодекс не может сразу сработать. Завтра же не будет, безусловно, отдачи, будет трудный период адаптации, безусловно. Но в ближайшей перспективе он, безусловно, сработает», - сказал премьер.