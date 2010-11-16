Янукович решил не ехать на саммит НАТО

Украину на заседании стран-контрибуторов операции НАТО в Афганистане в рамках Лиссабонского саммита Альянса будет представлять министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе сообщил Посол Украины в Бельгии и Люксембурге, а также при НАТО Игорь ДОЛГОВ.

«По информации, которую мы имеем, Украину будет представлять министр иностранных дел К.ГРИЩЕНКО», - сказал посол.

И.ДОЛГОВ отметил, что соответствующее решение принял Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, почему наше государство будет представлено на заседании на уровне министра, а не на уровне Президента, посол отметил, что Украина, в первую очередь, была бы заинтересована в обсуждении вопросов, которые касаются дальнейшего сотрудничества с НАТО в рамках заседания комиссии «Украина-НАТО», однако такое заседание не запланировано.

«Кроме того, очевидно, Президент руководствовался также своими графиками и планами, которые я не уполномочен комментировать», - сказал И.ДОЛГОВ.

Как сообщал УНИАН, 19-20 ноября в Лиссабоне состоится саммит НАТО.