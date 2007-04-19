“Народная самооборона” не тронет одураченных сторонников Регионов

Гражданское движение “Народная самооборона” расценивает запрос депутатов из Партии регионов министру внутренних дел Василию ЦУШКО о возможных провокациях со стороны оппозиции как нагнетание напряженности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГД “Народная самооборона”.

“В связи с запросом ряда депутатов от фракции Партии регионов нелегитимной Верховной Рады министру внутренних дел В.ЦУШКО относительно “провокаций оппозиции”, пресс-служба “Народной самообороны” заявляет, что категорически отрицает методы и средства властвования антикризисной коалиции вообще и Партии регионов в частности”.

“Народная самооборона” признает право сторонников коалиции на мирный протест и уважает их право ошибаться в своем электоральном выборе”, - отмечается в сообщении.

Учитывая такую принципиальную позицию, «Народная самооборона» ответственно заявляет, что ее сторонники не могут совершать никаких «провокационных или противозаконных действий против кого-либо», а против одураченных участников мирных акций – в первую очередь.

Поэтому “Народная самооборона” рассматривает упомянутый запрос как попытку нагнетания напряженности, корни которой могут происходить от иностранных советников Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня члены Партии регионов - Павел БУРЛАКОВ, Александр КОЗУБ, Юлия КОВАЛЕВСКАЯ, Виталий ЗАБЛОЦКИЙ - обратились к министру внутренних дел В.ЦУШКО с просьбой предотвратить провокации оппозиции. Они заявили: “По имеющимся данным, уже в ближайшее время представители так называемой «непримиримой оппозиции» (в частности, вожаки „Народної самообороны” Ю.ЛУЦЕНКО и Д.ЖВАНИЯ, а также их сторонники из организаций „Пора”, „Тризуб”, УНА-УНСО и тому подобное) намерены организовать на улицах столицы массовые беспорядки, драки и всевозможные провокационные действия по отношению к работникам правоохранительных органов и граждан, которые принимают участие в мирных акциях на улицах Киева”.

Также сегодня Департамент связей с общественностью МВД распространил сообщение о том, что в ближайшие дни работники милиции будут “осуществлять поверхностный осмотр подозрительных лиц на предмет выявления и изъятия запрещенных предметов и вещей, а также избирательно будут проверять палаточные городки, расположенные в общественных местах Киева”.