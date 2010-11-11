В ЕНП назвали «бессмыслицей» заявления, что оппозиция препятствует успеху власти

В Европейской народной партии называют «бессмыслицей» заявления о том, что украинская оппозиция препятствует успеху власти на саммите Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе.

Об этом Deutsche Welleсказали евродепутаты от Германии Эльмар БРОК и Михаэль ГАЛЕР по поводу вчерашнего заявления главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА, что представители оппозиции сделают все возможное на международном уровне для того, чтобы результаты саммита Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе стали наименее успешными для украинской стороны.

«Украинская оппозиция наоборот настаивает на том, чтобы переговоры с ЕС как можно быстрее продвигались. К тому же, в Европейском парламенте есть широкое большинство, которое выступает за то, чтобы как можно скорее и в конструктивный способ достичь положительного решения украинских вопросов», - отметил Э.БРОК.

М.ГАЛЕР, в то же время, подчеркнул, что ЕС ведет переговоры не с украинской оппозицией, а с украинским руководством. «Если украинское правительство действительно хочет достичь успеха, а не только декларирует намерения, оно не должно искать каких-то причин для затягивания переговоров с ЕС», - сказал он.

Вместе с тем немецкий евродепутат заявил, что сама правящая в Украине Партия регионов вовлекает многочисленные украинские посольства в активное влияние на депутатов Европарламента, чтобы достичь переноса принятия критической резолюции относительно Украины после саммита. «Они хотят переносить это голосование дальше и дальше, они не заинтересованы в том, чтобы Европейский парламент принял критическую резолюцию относительно политического положения в Украине», - сказал М.ГАЛЕР. Под «они» евродепутат имел в виду, в частности, социалистов в Европарламенте, которые в среду, 10 ноября, способствовали второму переносу принятия резолюции относительно Украины.

М.ГАЛЕР обратил внимание на эдакое «компанейство между» европейскими социалистами и Партией регионов Украины. В октябре между этими политическим силами действительно было достигнуто письменное согласование о планах. касающихся построения сотрудничества.

Как сообщалось, на заседании Европейского парламента 10 ноября принятие критической резолюции относительно Украины, запланированное на 11 ноября, было перенесено на период с 22 по 25 ноября. В Европейской народной партии отмечают на том, что традиционное перед саммитами ЕС с руководством других стран Европейский парламент четко очерчивает свои позиции относительно двусторонних отношений.