Фельдман обратил внимание Госдепа США на укрепление позиций Тягнибока

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН заявляет, что на мероприятия к 70-летию трагедии Бабьего Яра ожидается приезд в Украину большого числа иностранных делегаций, парламентариев и представителей иностранных правительств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом шла речь на встречах А.ФЕЛЬДМАНА в США со спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю БЕЙКЕРОМ, министром Канады по делам гражданства, миграции и мультикультурализма Джейсоном КЕННИ и спецпосланником МИД Великобритании по делам Холокоста сэром Эндрю БЕРНСОМ.

Кроме того, в сообщении говорится, что А.ФЕЛЬДМАН во время встречи со Спецпредставителем Госдепартамента США по борьбе с антисемитизмом Ханной РОЗЕНТАЛЬ достиг договоренности о реализации совместных проектов, об обмене информацией и об организации визита Спецпредставителя Госдепартамента США в Украину в начале 2011 года.

«В беседе со спецпредставителем Госдепа А.ФЕЛЬДМАН обратил особенное внимание на укрепление позиций праворадикальной партии «Свобода» по результатам последних местных выборов в Украине. Х.РОЗЕНТАЛЬ выразила свою обеспокоенность ростом праворадикальных настроений в Украине и в Европе и заявила о том, что эти процессы являются предметом пристального мониторинга», - отмечается в сообщении.