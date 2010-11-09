На Киевщине сельского голову собираются узаконить ночью

В селе Плесецком Васильковского района на Киевщине ровно в полночь должно начаться заседание теризбиркома, на котором должны быть объявлены результаты местных выборов. Об этом УНИАН сообщила сокоординатор инициативной группы по защите волеизъявления избирателей Плесецкого Татьяна ФОЯ. По ее словам, такое время избрано для того, чтобы легитимизировать на должность сельского председателя Валентину БУТЬКО, которая, по мнению жителей села, избрана с грубыми нарушениями закона.

Уже несколько дней после выборов село охвачено стихийными протестами. Его жители считают, что выборы 31 октября прошли с грубыми нарушениями и не отражают волеизъявления местной общины. В частности, не были зарегистрированы в качестве кандидата на сельского председателя неизменный голова Плесецкого Николай ЛУЦЕНКО и других кандидаты. В целом к выборам председателя и депутатов не были допущены более 40 местных жителей, сообщает Т.ФОЯ. Во время выборов 900 жителей села проголосовали против всех кандидатов и только 124 голоса были отданы за В.БУТЬКО (всего в Плесецком проживает 3 тысячи избирателей). После этого жители села заблокировали сельский совет, не пропуская В.БУТЬКО и других людей внутрь. Они направили жалобу в Васильковский райсуд, требуя признать выборы недействительными и назначить повторное голосование.

Как информирует Т.ФОЯ, по состоянию на 22.00 “жители села сходятся к помещению совета, их уже собралось несколько сотен, люди прибывают”. По ее словам, в Плесецкое стянуты значительные силы милиции. Правохранители не вмешиваются в события. По данным инициативной группы, для “разблокирования” сельсовета могут быть задействованы частные охранные структуры. В то же время жители села, говорит Т.ФОЯ, настроены решительно.