Когда будут парламентские выборы в Украине? (опрос)

Сегодня роль украинского парламента нивелирована.

Такое мнение высказали эксперты в ходе проведенного Институтом Горшенина опроса относительно возможной даты предстоящих парламентских выборов в Украине, а также об итогах прошедших выборов в местные советы.

Народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО отметила, что, по итогам местных выборов, кроме Партии регионов, усилили свои позиции ВО «Свобода» и «Фронт Змін». «Появились новые игроки, и эти игроки закрепились уже на уровне местных советов. Наибольшие успехи – у «Свободы». Они смогли мобилизовать поддержку своих избирателей. У других политических сил результат более чем скромный, они сами должны делать выводы из того, что у них получилось, что нет. Любая политическая сила заинтересована в долголетии, поэтому, я думаю, на следующих парламентских выборах, все, кто участвовал в этих, будут стараться, будут конкурировать между собой», - считает Е.БОНДАРЕНКО.

По ее мнению, решение о дате проведения парламентских выборов в Украине будет политическим. «Я думаю, в итоге большая часть политических сил сойдётся на одной дате. Логичным было бы проводить парламентские выборы в 2012 году – в 2007-м были досрочные выборы в парламент. Проблема в том, что дата влечёт за собой также и вопрос о дальнейшей длительности каденции Верховной Рады седьмого созыва. Как мы будем корреспондировать сроки с местными выборами, если следующие местные будут в 2015-м? А если учитывать, что в 2015-м у нас ещё и президентские, тут совсем уж сложно угадать, когда будет следующий парламент восьмого созыва», - сказала народный депутат.

Она считает, что парламентские выборы пройдут по смешанной системе. «Мы попробовали одну модель – она была неэффективна. Мы попробовали вторую – она стала ещё хуже. Теперь мы пытаемся вернуться к той, которая была хоть и малоэффективна, но всё же лучше той, которую мы испробовали на последних выборах в парламент. И там, и там есть и недостатки, и плюсы», - считает Е.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ считает, что Партия регионов получила негативный результат на местных выборах. «Приблизительно треть голосов – голоса сфальсифицированные. Реально Партия регионов набрала процентов 25. Кроме того, мы увидели такой результат при максимальном использовании админресурса и при колоссально низкой явке. Если добавить к этому провал Партии регионов на так называемом «мягком Востоке» – начиная от Харькова, Запорожья, Херсона и Одессы, то мы увидим, что есть проблемы. Кроме того, мне кажется, миф о том, что Донбасс является базовым регионом для Партии регионов, на этих выборах развеялся, потому как реальная явка составляла, наверное, около 30%», - отметил А.ПАЛИЙ.

Он также обратил внимание на, по его словам, колоссальные результаты голосования «против всех» в регионах, базовых для Партии регионов. «В Крыму, в Луганске, в Харькове, где «Батькивщина» от 9% до 11% голосов набирает. Вот это «против всех» – голосование именно против Партии регионов, демонстрация отношения бывших избирателей именно к Партии регионов», - полагает эксперт.

По его мнению, ставку на смешанную систему выборов власть будет делать и на парламентских выборах. «Партии регионов кажется, что ей выгоден 2011 год, потому что на мажоритарных избирательных округах она взяла много за счет того, что мобилизовала значительную часть местных элит. Мажоритарная система дает возможность Партии регионов действительно взять большинство, с другой стороны, потом контролировать это большинство для Президента будет довольно сложно: мы помним, что КУЧМА получил «провластный» парламент и потом имел проблемы с управляемостью этого парламента. В диспозиции между этими вещами и будет находиться окончательное решение, которое примет Партия регионов: откладывать выборы до 2012 года и ждать, что что-то улучшится, или проводить выборы сейчас», - считает А.ПАЛИЙ.

Народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Сергей ВЛАСЕНКО обратил внимание на то, что прошедшие выборы в местные советы – первые за последние шесть лет, начиная со второго тура президентских выборов 2004-го, на которых о фальсификациях, давлении и манипуляциях говорили все политические силы. «Даже Партия регионов говорила, просто она какие-то единичные случаи нашла. Все политические силы говорили, что есть диктат со стороны государства, со стороны власти. Даже, казалось бы, «провластные» силы, такие как «Сильная Украина», которая возглавляется вице-премьером правительства, и то заявляли о массовых нарушениях. Коммунистическая партия заявляет о массовых нарушениях и требует проведения повторных выборов, в частности в Крыму. Мы можем говорить о том, что Партия регионов делает все, чтобы не было у нас в стране политической конкуренции. Они давят всех, кто идет на выборы, даже своих, казалось бы, союзников», - сказал народный депутат.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, сегодня власть получила возможность манипулировать сроками проведения парламентских выборов. «Если мы говорим, что не избирались полномочия, а избирались люди на срок, что несколько абсурдно, тогда ни о каком 2011 году речи не может идти. Тот состав Верховной Рады, в котором я избран, избирался на 5 лет, соответственно, у депутатов должен быть 5-летний срок. Соответственно, власть может обосновать март 2012 года. Власть может обосновать и март 2011-го, потому что есть определенная логика – предусмотрен срок действия парламента: 4 года. И власть может обосновать октябрь 2012 года вот тем проектом изменений в Конституцию, который они внесли. Поэтому власть сегодня может выбирать из трех дат. Я думаю, что для них наиболее благоприятной датой является октябрь 2012 года, потому что сегодня власть имеет подконтрольный парламент – голосует за все законы, которые она вносит. Поэтому власти сейчас особого смысла переформатировать парламент нету», - сказал он.

Народный депутат от Коммунистической партии Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ считает, что в самом законе о местных выборах заложена возможность использования админресурса. «На этих выборах сам закон о выборах говорил о том, что должностное лицо продолжает публичную деятельность и это не носит рекламный характер, хотя это должностное лицо является одним из кандидатов на какую-то там должность. Вы сами понимаете, что это скрытая возможность человеку использовать админресурс своей должности, для того чтобы как можно больше контактировать с избирателями», - сказала она.

По мнению А.АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, парламентские выборы не должны быть назначены на март 2011 года. «Это технически было бы неправильно, потому что скоротечность вот этой избирательной кампании (по выборам в местные советы) не позволила многим людям определиться. Поэтому для того, чтобы выборы были более демократичными, чтобы люди смогли сориентироваться и услышать своих кандидатов, свои партии, на это нужно время», - считает народный депутат.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ полагает, что выборы в местные советы прошли менее демократично, чем выборы 2006-го, 2007-го и президентские выборы 2010-го. «А в отдельных регионах – Харьков, Херсон, Луганск, Крым – их проведение вообще не соответствовало демократическим стандартам. Тот закон о местных выборах, который принят, ставит в неравное положение разные политические силы. Хотя, всё-таки, конкуренция в политикуме сохраняется. Она не очень честная, потому что изначально преимущество имеют представители власти, но думаю, что нам удастся сохранить конкурентную атмосферу проведения будущих парламентских выборов», - сказал он.

И.ЖДАНОВ считает, что местные выборы были полигоном, на котором «обкатывались» смешанная избирательная система, а также приёмы и технологии борьбы с оппозиционными кандидатами, и будущие парламентские выборы пройдут по такой же схеме. «Выгодно Партии регионов в 2011-м – она проведёт в 2011-м, будет выгодно в 2012-м – она сделает всё, чтобы провести в 2012-м. Насколько мне известно, будет принято решение, что выборы пройдут в сентябре-октябре 2012 года. А решение КС просто легитимизирует это решение. После того как Виктор ЯНУКОВИЧ получил полномочия Леонида КУЧМЫ, не стал зависеть от парламента, от созданной коалиции и может отправлять в отставку премьера и правительство самостоятельно, ситуация в парламенте его будет меньше всего интересовать и беспокоить. Поскольку ситуативное большинство по разным поводам, как показало голосование по генпрокурору, будет всегда», - сказал он.

Эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ отметила, что роль украинского парламента сегодня нивелирована. «Это следствие возвращения Конституции 1996 года, которая подразумевает президентско-парламентскую модель управления. Ключевая роль в этой модели принадлежит Президенту. Соответственно, система, по которой будут проходить парламентские выборы, скорее всего, будет смешанной – как и на местных выборах – потому что именно такая система выгодна Партии регионов. Уже сегодня понятно, что победить на парламентских выборах в том случае, если они будут проходить по партийным спискам, Партии регионов будет сложно. Опыт показывает, что именно за счет депутатов-мажоритарщиков всегда можно «добрать» недостающее для принятия решения количество голосов, что применялось во время президентства Леонида КУЧМЫ. Потому что даже те мажоритарщики, которые прошли в парламент от оппозиции, легко потом мигрируют в «провластное» большинство», - считает она.

Говоря о дате ближайших парламентских выборов, эксперт отметила, что на сегодняшний день до конца не известны результаты выборов в местные советы, а дата парламентских выборов будет напрямую зависеть от того, как Партия регионов оценит итоги местных. «Несмотря на то, что за Партию регионов на местных выборах проголосовала лишь треть избирателей, во многих регионах они получили большинство в местных советах – две трети и более – именно за счет мажоритарщиков. Это в основном рейтинговые представители местных элит. Кроме того, сейчас во многих регионах властями ведется работа с победившими мэрами и депутатами по привлечению их на свою сторону, вплоть до вступления в ряды Партии регионов. В итоге соотношение политических сил после выборов может существенно отличаться от волеизъявления граждан», - сказала Н.КЛАУНИНГ.