В Виннице отказываются оглашать данные обработанных протоколов

Винницкая городская избирательная комиссия отказывается предоставлять официальные результаты обработанных протоколов с результатами выборов в местные советы области.

Корреспондент УНИАН обратился к заместителю председателя комиссии Николаю СТАНКЕВИЧУ, который представляет политическую партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», с просьбой сообщить количество обработанных протоколов и назвать соответствующие результаты. В ответ на это Н.СТАНКЕВИЧ только сообщил, что обработано 107 из 153 протоколов. Все другие данные он отказался сообщать и выставил журналистов за двери.

Н.СТАНКЕВИЧ также возражал, чтобы его слова записывались на диктофон, и агрессивно реагировал на вопросы журналистов.

Вчера, 3 ноября, заместитель председателя Винницкой городской избирательной комиссии также отказывался сообщать журналистам данные о голосовании на местных выборах 31 октября, сказав, что заседание комиссии состоится 5 ноября в 23.30, тогда и станут известны результаты голосования. В то же время, Н.СТАНКЕВИЧ неофициально называл лидеров выборов, однако в процентах данных не предоставлял.