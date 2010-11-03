В Одессе мешки с бюллетенями перевозят без сопровождения милиции

В Одессе пакеты с избирательными бюллетенями, которые участковые комиссии еще не сдали в городскую избирательную комиссию, представители УИК, вопреки требованиям законодательства, перевозят по городу без сопровождения правоохранительных органов.

Как передает коррепсондент УНИАН, репортеры телекомпании «РИАК» обнаружили и продемонстрировали одесситам видеорепортаж с Куликового поля Одессы о том, как несколько десятков автобусов с членами избирательных комиссий возят по городу пакеты с бюллетенями без сопровождения милиции.

Доверенное лицо кандидата в мэры Эдуарда ГУРВИЦА Юрий БОРЩЕНКО сказал: «По городу курсируют маршрутки с бюллетенями: их вывозят неизвестно куда. Хотя без контроля со стороны правоохранителей с бюллетенями можно делать все, что угодно».

Выступая в прямом эфире «РИАК», Ю.БОРЩЕНКО добавил, что был свидетелем того, как поздним вечером 1 ноября группа неизвестных вынесла из зала заседаний Одесского горизбиркома свыше 300 мешков с бланками строгой отчетности. Наблюдатели протестовали: так как это противозаконно, бюллетени можно удалить с территории комиссии лишь после оглашения официальных результатов выборов, причем в сопровождении милиции, ведь в случае несовпадения цифр в протоколах с результатами выборов заново пересчитать бюллетени будет невозможно.

Однако «председатель Одесского горизбиркома Александр АХМЕРОВ не обращал внимания на протесты субъектов избирательного процесса, их доверенных лиц и наблюдателей», - отметили авторы репортажа на телеканале «РИАК».