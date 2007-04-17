Регионалы думают, что СБУ и ГПУ укрывают отравителей Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ дал протокольное поручение соответствующим службам парламента обратиться к Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины, чтобы они предоставили парламенту информацию о ходе расследования дела об отравлении в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, причиной для такого поручения стало заявление первого заместителя лидера фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА о необходимости заслушать в парламенте соответствующую информацию.

В частности, он считает, что по этому поводу нужно вызывать в парламент представителей Генпрокуратуры и исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я предлагаю вызывать сюда представителей ГПУ и самого НАЛИВАЙЧЕНКО, и пусть они дадут нам ответ, почему они сегодня покрывают преступников и почему сегодня НАЛИВАЙЧЕНКО не доложил обществу, как он обещал, что произошло с кандидатом в президенты Виктором ЮЩЕНКО», - сказал В.КИСЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

22 марта и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на пресс-конференции пообещал “на будущей неделе” вместе с представителями Генеральной прокуратуры Украины обнародовать информацию о ходе расследования уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО.