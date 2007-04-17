Александр Волков: Юля - молодец, как лохов их разводит!

Александр Волков возвращается. Досрочные выборы дают шанс для "директора-распорядителя" парламента эпохи застоя Леонида Кучмы. И в этот раз Волков, который три года назад поддерживал оранжевых, делает ставку на Партию регионов, пишет Украинская правда.

В интервью изданию Александр Волков заявил, что сегодня Виктор Ющенко пытается неконституционным путем вернуть власть. Но не столько себе, сколько своему окружению.

«Надо было раньше думать! – развил тему Волков. - В начале 2005–го года вы мне задавали вопрос: "Как вы думаете, как успешно будет работать Ющенко?", и я вам сказал: "Я посмотрю на самое главное – как он сформирует свою команду". И когда я увидел там "любых друзив", братья, сватья, матья, я сказал: "Все, звездец, все понятно! Толку не будет!". И я, как всегда, оказался прав».

В случае проведения досрочных выборов, Волков убежден: абсолютная победа будет у Партии регионов, которая наберет примерно 36–38%. Второе место он отдает БЮТ. В зависимости от того, будет ли Ющенко возглавлять список "Нашей Украины", результат БЮТ может колебаться от 24 до 28%.

Третьей будет "Наша Украина". Если без Ющенко – наберут 6% – 8%. Если с Ющенко – могут набрать 10% – 12%.

При этом Волков заметил, что «чем больше наберет "Наша Украина", тем меньше будет набирать Юля, потому что они толкутся на одном и том же электоральном поле. Они сейчас слились в экстазе, но начнется избирательная кампания, и они готовы будут топить друг друга по полной программе».

«Если Ющенко не хочет, чтобы общество в нем полностью разочаровалось (сегодня, говорит Волков, большинство юристов склоняются к тому, что решение Конституционного суда будет не в пользу Президента), ему лучше добровольно уйти. Потому что следующие президентские выборы он проиграет. А Юля просто не хочет оттягивать это событие в далекое будущее, она хочет всё и сразу».

«Я не верю, что Юля победит на досрочных парламентских выборах, - еще раз подчеркнул Волков. - Но если победит и Ющенко ее не внесет на пост премьера – мама моя родная! Господи, что на его голову выльется, он себе даже не представляет!»

«Указ получился такой, что президент до сегодняшнего дня не понимает, что подписал! А Юля – понимает. Сейчас – ее время: тусня, возня, майданы, выступления, речи, формирование, обещания: "Ребята, вот сейчас мы точно придем во власть, и кто хотел быть министром, все будут министрами. Ну, не сразу, постепенно, по очереди". Она – молодец, как лохов их разводит!»