Сегодня Ющенко встретится с президентом Еврокомиссии

Президент Украины Виктор Ющенко сегодня в рамках своего визита в Королевство Бельгия проведет рабочую встречу с президентом Европейской комиссии Хосе Мануэлем Баррозу. Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент сделает рабочую остановку в бельгийской столице на пути в г. Кардифф (Великобритания), где он вместе с президентом Польши примет участие в финальной презентации заявки Украины и Польши на право проведения чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012.

Во время рабочей встречи Президент Украины планирует проинформировать президента Еврокомиссии о развитии политической ситуации в Украине и шагах, которые он осуществляет им для обеспечения ее демократического урегулирования.

РБК-Украина