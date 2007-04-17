Москва обвиняет Тимошенко в посягательстве на... мир во всем мире

Министерство иностранных дел России назвало антироссийским манифестом и попыткой вернуть мир в атмосферу "холодной войны" статью лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в журнале Foreign Affairs.

"Очевидно, что речь идет о своего рода антироссийском манифесте, попытке вновь провести разделительные линии в Европе и вернуть мир как минимум в атмосферу "холодной войны", - заявили в Департаменте информации и печати МИД России, комментируя статью Тимошенко "Сдерживание России", передает РИА «Новости».

Статья Ю.ТИМОШЕНКО будет опубликована в американском журнале в конце апреля. Лидер БЮТ предлагает скоординировать политику Запада, используя все возможные направления давления на Россию.

В комментарии департамента отмечается, что обычно МИД России не комментирует статьи в зарубежных СМИ. "Но в данном случае есть все основания сделать исключение из правил", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Несмотря на окончание "холодной войны", в глобальной политике продолжают действовать силы, которые никак не могут переступить через себя и преодолеть интеллектуальное и политико-психологическое наследие того периода, включая установку на "сдерживание России". В мире вновь становится душно от идеологии и официальной пропаганды", - говорится в комментарии.

МИД России считает, что «подобный сюрреализм в мировой политике чреват и тем, что сократятся возможности для международного сотрудничества по всему спектру общих для всех государств проблем, включая новые вызовы и угрозы безопасности и устойчивому развитию, урегулирование региональных конфликтов».

МИД усматривает в попытках "обустроить территорию вдоль западных границ России как прифронтовую зону" "нечто большее и опасное, чем тоска по прошлому".

МИД РФ заявил, что в этих условиях Россия будет продолжать последовательно придерживаться своих внешнеполитических принципов, таких как прагматизм и многовекторность, и продвигать позитивную повестку дня международных отношений, конструктивные альтернативы решения проблем современного мирового развития.

"Статья подтверждает актуальность призыва Президента Российской Федерации ПУТИНА в его Мюнхенской речи к серьезному и откровенному разговору. Причем российский руководитель сделал это прямо и открыто, в то время как у тех, кто скрывается за заказной статьей ТИМОШЕНКО, не хватило мужества поступить столь же достойно", - отмечает МИД РФ.