У БЮТ готова новая редакция Конституции

БЮТ намерен инициировать референдум о предпочтительной форме государственного правления в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе представления предвыборной программы БЮТ на межпартийном съезде политических партий, входящих в состав Блока Юлии Тимошенко.

«Мы будем инициировать референдум, чтобы общество сказало, какая нужна форма государственного правления - президентская или парламентская. И мы будем принимать Конституцию не в кулуарах Верховной Рады, и не в кулуарах Администрации Президента, будем принимать решения на основе общенационального референдума», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она сообщила, что рабочая группа БЮТ фактически завершила работу по подготовке текста новой редакции Конституции. По ее словам, одной из составляющих сильных позиций Конституции будет формирование органов местного самоуправления. «Работа местных органов самоуправления сейчас ограничена в своих функциях, полномочиях и возможностях. Мы сделаем так, чтобы они были не бессильными, а имели все инструменты для построения своей жизни в соответствии с интересами громад», - добавила лидер БЮТ.

«Мы сделаем так, чтобы каждый человек перед тем, как Конституция станет реальным документом, знал, за что голосует Верховная Рада», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ приступил к разработке новой редакции Конституции.