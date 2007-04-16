Тимошенко ставит задачу продвинуться на Восток и Юг

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что на досрочных выборах в Верховную Раду нее политическая сила одержит убедительную победу во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на межпартийном съезде политических партий избирательного блока БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что на выборах в парламент в 2006 году БЮТ одержал победу в центральных и западных областях Украины. Второе место, по ее словам, Блок Юлии Тимошенко получил на Востоке и Юге страны.

«Эти выборы дадут возможность уровнять результат по всей стране и сделать так, чтобы на Востоке и Юге за нас проголосовали так же, как и на Западе и в Центре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Касаясь вопроса избирательных списков, лидер БЮТ отметила, что они не могут быть безупречными. «Безупречными списки никогда не будут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, по ее словам, ядро избирательных списков будут составлять те представители из политических сил, которые входят в БЮТ, «которые прошли проверку временем». «Но не исключаю, что кое-кто эти испытания может не выдержать», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что очень благодарна своей команде и тем людям, которые за определенные привилегии не изменили своих политических взглядов. «Я горжусь той командой, которая способна работать», - сказала лидер БЮТ.