Мороз: сегодня это не тот Майдан

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что Парламентская Ассамблея Совета Европы, скорее всего, будет склоняться к тому, что ситуация в Украине должна разрешаться путем договоренности между политиками.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.МОРОЗ выразил сегодня во время заседания Консультативного совета общественных организаций.

Он напомнил, что в четверг, 19 апреля на сессии ПАСЕ планируется заслушать вопрос о ситуации в Украине.

По его словам, международные организации, политики из других стран «безразлично не относятся к ситуации», но все они склоняются к тому, что нужно договариваться.

По мнению А.МОРОЗА, сейчас «Президент все больше и больше попадает в какую-то тупиковую ситуацию, из которой выхода не имеет».

По его словам, необходимо найти такие договоренности для государства, «чтобы он вышел оттуда с достойным лицом».

А.МОРОЗ отметил, что сегодня в решении ситуации «задействована улица».

В то же время, по его словам, сегодня это не тот Майдан, который был в 2000 и 2004 годах. “Здесь меньше идей», а больше того, что люди приехали посмотреть Киев, считает председатель ВР.

По его убеждению, «нельзя использовать улицу для решения политических вопросов». Он считает целесообразным искать компромиссы политикам в решении сложившейся ситуации.