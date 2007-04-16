Ющенко готов к компромиссу с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что выход из политического кризиса необходимо искать в политико-правовой плоскости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на брифинге, в очередной раз подчеркнув, что он не будет отменять свой указ о роспуске Верховной Рады.

В.ЮЩЕНКО рассказал о том, что в пятницу, 13 апреля, состоялись многочасовые переговоры с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент, по его словам, еще раз напомнил премьеру о своих предложениях, которые, по его мнению, могут урегулировать кризис.

В частности, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что речь не идет об отмене указа, компромиссом может стать лишь вопрос переноса даты выборов, чтобы таким образом дать время для принятия необходимого пакета документов. В частности, среди таких документов он назвал изменения в закон о выборах народных депутатов, изменения в закону о статусе народного депутата (об императивном мандате), принятие на законодательном уровне Универсала национального единства. А также создание конституционной комиссии и принятие решения о моратории “на те вещи, которые могут обострить ситуацию в обществе, в том числе и о массовых акциях протеста”, отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня чрезвычайно важно наладить диалог между политическими силами, представленными в парламенте, но для того, чтобы начался процесс переговоров, необходимо выйти на единую оценку произошедшего в парламенте, - парламентская коррупция, - тогда это позволит выйти на единое видение выхода из кризиса. После этого, по словам Президента, необходимо договориться, что тема досрочных выборов является догмой, не подлежащей ревизии.

В.ЮЩЕНКО сказал, что последние переговоры свидетельствуют о том, что стороны склонны к позиции, что выход необходимо искать в политико-правовой плоскости. «Политический компонент урегулирования кризиса является ключевым», - подчеркнул Президент.