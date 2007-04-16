Кириленко взял под крыло ”Пору”

Лидер партии “Народный Союз Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что очередность кандидатов в народные депутаты в избирательном списке «Нашей Украины» будет определена на втором этапе 5-го съезда партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на 5-м съезде «Нашей Украины» в Киеве.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в соответствии с законом, до конца сегодняшнего дня каждая партия и блок, принимающие участие в выборах, должны утвердить список кандидатов в народные депутаты и позже передать его к ЦИК.

В.КИРИЛЕНКО сказал, что сегодня на первом этапе съезда предлагается утвердить перечень кандидатов в алфавитном порядке. После этого, по его словам, Политсовет НСНУ должен определить дату проведения следующего этапа съезда, на котором будет определена очередность кандидатов.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в перечень кандидатов в список «Нашей Украины» вошли все члены парламентской фракции «Наша Украина», члены Политсовета партии, руководители областных организаций партии, члены контрольно-ревизионной комиссии партии, представители Молодежного союза «Наша Украина» и члены партии «Пора», которые согласились войти в список на основе индивидуального членства, а также некоторые председатели областных государственных администраций.