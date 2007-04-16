Наша Украина пройдется по лицам: от А до Я

В Киеве начался V съезд партии “Народный Союз Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие 688 делегатов из всех регионов Украины.

Во время съезда планируется рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатов в народные депутаты от НСНУ.

При этом предусматривается, что во время съезда будет решен вопрос о выдвижении кандидатами в народные депутаты Украины от НСНУ для избрания на внеочередных выборах в парламент лиц в алфавитном порядке. Очередность кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке партии будет определена на следующем заседании V съезда, дату проведения которого определит политический совет партии.

Кроме того, во время съезда планируется утвердить предвыборную программу НСНУ.