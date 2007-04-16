Наша Украина пройдется по лицам: от А до Я
Начался V съезд партии
В Киеве начался V съезд партии “Народный Союз Наша Украина”.
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие 688 делегатов из всех регионов Украины.
Во время съезда планируется рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатов в народные депутаты от НСНУ.
При этом предусматривается, что во время съезда будет решен вопрос о выдвижении кандидатами в народные депутаты Украины от НСНУ для избрания на внеочередных выборах в парламент лиц в алфавитном порядке. Очередность кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке партии будет определена на следующем заседании V съезда, дату проведения которого определит политический совет партии.
Кроме того, во время съезда планируется утвердить предвыборную программу НСНУ.