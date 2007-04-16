Мороз не исключает возможного раскола Украины

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ не исключает, что при продолжении «искусственно созданного напряжения» возможен раскол Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам А.МОРОЗА, ситуация в Украине находится в состоянии «искусственно созданного напряжения». «Повод надуманный – это совершенно очевидно. А причина, по моему мнению, это попытка заблокировать политреформу, и в этой связи через реванш определенных политических сил пересмотреть итоги выборов 2006 года», - отметил он.

А.МОРОЗ считает, что Конституционный Суд не может принять «какое-то нелогичное решение». «А логика только может быть одна - признание неконституционным Указу Президента», - отметил он.

По мнению А.МОРОЗА, его слова и оценки не являются давлением на КС, поскольку он не судья КС, а представитель независимой ветви власти, ее руководитель. По словам Председателя ВР, он имеет все основания говорить о том, «что указ не конституционен».

Отвечая на вопрос о возможности раскола государства в результате сложившейся ситуации, А.МОРОЗ отметил, что в случае, когда «искусственный кризис будет продлен за пределами конституционного поля», то возможны и такие «досадные последствия».

По его словам, когда будет решение КС, тогда, в первом варианте, необходимо выходить на «статус-кво», то есть парламент действует в том же составе, который существует сегодня, «потому что выдумки о его нелегитимности, о нарушении Конституции – это выдумки». А.МОРОЗ отметил, что в такой ситуации «Президент работает, правительство работает». Тогда, по словам Председателя ВР, нужно решать вопросы, «которые являются раздражающими для любой стороны», в частности что касается закона о Кабмине, о том, чтобы узаконить позиции Универсала, а также о статусе большинства и оппозиции и внефракционных депутатов.

В противном же случае - «выход на чистый вариант – затем досрочные выборы Президента Украины и парламента», сказал А.МОРОЗ. При этом он подчеркнул, что является сторонником сохранения статус-кво. «И было бы лучше, чтобы Президент Украины предпринял соответствующий шаг до рассмотрения вопроса в КС», - отметил А.МОРОЗ.

На вопрос о возможности его баллотирования на президентских выборах А.МОРОЗ отметил, что об этом говорить преждевременно.